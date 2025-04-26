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За день в Беларуси при пожарах погибли пять человек

26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. За один день, 25 апреля, в Беларуси при пожарах погибли пять человек. Об этом БЕЛТА сообщили в МЧС.

Источник: Александра Левчук/ТАСС

25 апреля в 9.01 спасателям сообщили о пожаре в жилом доме в деревне Гусаки Несвижского района Минской области. На пожаре обнаружен погибший хозяин 1955 года рождения, пенсионер.

В 9.40 загорелся жилой дом в деревне Засвирь Мядельского района Минской области, принадлежащий женщине 1948 года рождения. На пожаре обнаружены погибшие дочь хозяйки 1980 года рождения, и находившийся в гостях мужчина 1984 года рождения. Оба нерабатавшие.

В этот же день в 13.54 сообщили о пожаре в жилом доме в деревне Ятра Новогрудского района Гродненской области. На пожаре обнаружен погибший хозяин 1957 года рождения, пенсионер.

В 15.50 в МЧС сообщили о пожаре в жилом доме в Белыничах Могилевской области. На пожаре обнаружена погибшая хозяйка 1956 года рождения, пенсионерка.

Причины пожаров и гибели людей устанавливаются.