Житель Челябинска лишился свыше 13 млн рублей, попав под влияние мошенников

Жертвой аферистов стал 50-летний житель Ленинского района.
Полицейским он рассказал, что в мессенджере поступило сообщение от коллеги с прошлого места работы. Тот передал, что база с персональными данными организации взломана, есть вероятность, что ими могут воспользоваться третьи лица.
Чтобы этого избежать, необходимо следовать инструкциям сотрудника силовых структур. Спустя время поступил звонок от «правоохранителя», который заявил о пытке списания денежных средств, которую им «удалось предотвратить».
«Чтобы обезопасить имеющиеся средства, собеседник убедил потерпевшего их снять и перечислить на “безопасный счет”. Доверившись, челябинец последовал инструкциям и лишился своих сбережений — более 13 млн рублей», — прокомментировали в региональном Главке МВД.
По данному факту возбуждено дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).