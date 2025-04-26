В Самарской области мужчину отправили под суд за кражу 17 пачек сливочного масла

Житель Новокуйбышевска был осужден за кражу. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
Стало известно, что мужчина украл в сетевом магазине 17 пачек сливочного масла. Бдительный покупатель заметил это и вернул злоумышленника в магазин.
В ходе оперативной работы преступление подтвердилось. Масло было отправлено на место. При расследовании также было обнаружено, что тот же мужчина причастен к краже 13 упаковок кофе из другой торговой точки.
Подозреваемый признался, что собирался продать украденное масло.
Суд приговорил мужчину к 2 годам и 2 месяцам ограничения свободы.
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