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В Самарской области мужчину отправили под суд за кражу 17 пачек сливочного масла

Житель Новокуйбышевска был осужден за кражу.

Житель Новокуйбышевска был осужден за кражу. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Стало известно, что мужчина украл в сетевом магазине 17 пачек сливочного масла. Бдительный покупатель заметил это и вернул злоумышленника в магазин.

В ходе оперативной работы преступление подтвердилось. Масло было отправлено на место. При расследовании также было обнаружено, что тот же мужчина причастен к краже 13 упаковок кофе из другой торговой точки.

Подозреваемый признался, что собирался продать украденное масло.

Суд приговорил мужчину к 2 годам и 2 месяцам ограничения свободы.

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