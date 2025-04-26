Индия заявила о новой перестрелке на границе с Пакистаном

Нью-Дели потребовал от пакистанцев, въехавших через этот пропускной пункт, покинуть страну до 1 мая. Кроме того, индийские власти запретили гражданам соседнего государства въезд по системе освобождения от виз Ассоциации регионального сотрудничества Южной Азии (СААРК). Тем, кто уже это сделал, дали 48 часов на то, чтобы покинуть Индию. Также страна решила немедленно приостановить выдачу виз гражданам Пакистана, действующие документы аннулируют с 27 апреля.