Взял паспорт брата — пограничники задержали иностранца с чужим документом

Нарушитель оказался гражданином Таджикистана. С его слов, в прошлом году он по своему документу не смог легально въехать в Россию из-за проблем с законом. Поэтому «позаимствовал» паспорт для пересечения границы у родного брата и попытался въехать в Беларусь. Конечной точкой его маршрута должна была стать Россия, куда мужчина намеревался ехать якобы на лечение.