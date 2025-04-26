Взял паспорт брата — пограничники задержали иностранца с чужим документом

Днем, 24 апреля, в Национальный аэропорт Минска прибыл мужчина и предъявил для проверки паспорт гражданина Таджикистана, который вызвал подозрение у контролера. В итоге было установлено, что паспорт не принадлежит мужчине.
Нарушитель оказался гражданином Таджикистана. С его слов, в прошлом году он по своему документу не смог легально въехать в Россию из-за проблем с законом. Поэтому «позаимствовал» паспорт для пересечения границы у родного брата и попытался въехать в Беларусь. Конечной точкой его маршрута должна была стать Россия, куда мужчина намеревался ехать якобы на лечение.
В настоящее время иностранец задержан. Начат административный процесс за попытку незаконного пересечения границы. Помимо крупного штрафа в 100 базовых величин, нарушителю грозит еще и уголовная ответственность — за использование заведомо подложного документа.