Судно на воздушной подушке загорелось на Енисее в Красноярском крае

Пожар случился 25 апреля около 13:00 в районе поселка Бор Туруханского района. На борту находился только судоводитель, пассажиров не было. По данным Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России, мужчина не пострадал. В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства происшествия, а также размер причиненного ущерба.