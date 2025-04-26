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Судно на воздушной подушке загорелось на Енисее в Красноярском крае

В Красноярском крае произошло возгорание судна на воздушной подушке на реке Енисей.

Источник: Западно-Сибирская транспортная прокуратура

Информацию об инциденте предоставила Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

Пожар случился 25 апреля около 13:00 в районе поселка Бор Туруханского района. На борту находился только судоводитель, пассажиров не было. По данным Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России, мужчина не пострадал. В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства происшествия, а также размер причиненного ущерба.

Правоохранительные органы инициировали доследственную проверку по признакам преступления, предусмотренного статьей 263 УК РФ, касающейся нарушения правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта.

Ранее рассказывали, что в Красноярске возбуждено дело по факту коррупции при ремонте трамвайных путей.