Тяга к прекрасному: во Владивостоке девушку задержали за кражу картин из подъезда

В Первомайском районе Владивостока полиция задержала 19-летнюю девушку, которая решила проявить тягу к искусству весьма необычным образом, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.
Отмечается, что в дежурную часть отдела полиции № 2 поступило сообщение о нарушении общественного порядка в одном из домов на улице Гризодубовой. Прибывшие на место патрульные застали местную жительницу, которая громко скандалила, выражалась нецензурной бранью и снимала со стен подъезда картины. Всего «ценительница прекрасного» успела унести четыре полотна.
Девушку доставили в отдел полиции для разбирательства. В отношении неё составлен административный протокол по статье «Мелкое хулиганство».