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Тяга к прекрасному: во Владивостоке девушку задержали за кражу картин из подъезда

19-летняя местная жительница устроила скандал и сняла четыре полотна со стен.

Источник: PrimaMedia.ru

В Первомайском районе Владивостока полиция задержала 19-летнюю девушку, которая решила проявить тягу к искусству весьма необычным образом, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

Отмечается, что в дежурную часть отдела полиции № 2 поступило сообщение о нарушении общественного порядка в одном из домов на улице Гризодубовой. Прибывшие на место патрульные застали местную жительницу, которая громко скандалила, выражалась нецензурной бранью и снимала со стен подъезда картины. Всего «ценительница прекрасного» успела унести четыре полотна.

Девушку доставили в отдел полиции для разбирательства. В отношении неё составлен административный протокол по статье «Мелкое хулиганство».