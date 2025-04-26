Тяга к прекрасному: во Владивостоке девушку задержали за кражу картин из подъезда

Отмечается, что в дежурную часть отдела полиции № 2 поступило сообщение о нарушении общественного порядка в одном из домов на улице Гризодубовой. Прибывшие на место патрульные застали местную жительницу, которая громко скандалила, выражалась нецензурной бранью и снимала со стен подъезда картины. Всего «ценительница прекрасного» успела унести четыре полотна.