Почти 8 млн тенге задолжал собственному ребенку житель Шымкента

«Прокуратура района зарегистрировала данный факт в Едином реестре досудебных расследований по статье 139 УК РК, по итогам расследования дело было передано в суд. 6 февраля 2025 года в ходе судебного заседания должник примирился с потерпевшей стороной и полностью погасил задолженность по алиментам в размере 7 905 638 тенге, в связи с чем уголовное дело было прекращено по нереабилитирующим основаниям».