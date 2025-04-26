Покушение на замакима Берденова: что грозит подозреваемому

«Покушение — это неоконченное преступление, но оно считается более тяжким, чем подготовка. В статье Уголовного кодекса описано, что наказание совокупно тому преступлению, на которое идет покушение. То есть, если это убийство, то идет ссылка на убийство. Статья о покушении идет со ссылкой на 99 статью. Поэтому статья будет квалифицироваться как покушение, а наказание — как за убийство», — пояснила Айсина.