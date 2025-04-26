Покушение на замакима Берденова: что грозит подозреваемому

В ответ на официальный запрос редакции в ведомстве сообщили, что делом занимается департамент полиции Шымкента. Расследование ведется по части 3 статьи 24 («Покушение на преступление») и пункту 6 части 2 статьи 99 Уголовного кодекса («Покушение на убийство, совершенное способом, опасным для жизни других людей»).
В прокуратуре уточнили, что сейчас идут следственные действия, но подробности пока не разглашаются — это запрещено законом.
При этом юрист Айман Айсина объяснила, как работает формулировка «покушение на убийство» в уголовном праве. По ее словам, наказание за покушение такое же, как и за само преступление.
«Покушение — это неоконченное преступление, но оно считается более тяжким, чем подготовка. В статье Уголовного кодекса описано, что наказание совокупно тому преступлению, на которое идет покушение. То есть, если это убийство, то идет ссылка на убийство. Статья о покушении идет со ссылкой на 99 статью. Поэтому статья будет квалифицироваться как покушение, а наказание — как за убийство», — пояснила Айсина.
Согласно части 2 статьи 99 Уголовного кодекса, наказание за убийство может составлять от 15 до 20 лет лишения свободы либо пожизненное заключение. При этом суд может назначить конфискацию имущества или обойтись без нее.
Пункт 6 этой статьи говорит о том, что преступление (или покушение на него, как в данном случае) совершено способом, опасным для жизни других людей.
Что известно о покушении на Руслана Берденова
Вечером 21 апреля возле здания городского акимата стреляли в Руслана Берденова. Чиновник получил ранение и был госпитализирован. Сейчас он находится в больнице, где ему оказывают медицинскую помощь. Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело.
После инцидента в мессенджерах и социальных сетях стали распространять рассылку с одной из предполагаемых версий случившегося. В сообщении говорится, что нападение якобы носит бытовой характер и может быть связано с личными мотивами.
Ранее стало известно, как задерживали стрелявшего в Берденова. Во время брифинга заместитель акима Шымкента Сарсен Куранбек озвучил подробности покушения на своего коллегу. Он, в частности, подтвердил, что водитель чиновника помог задержать стрелявшего. Депутат рассказал, что в Берденова стреляли три раза.