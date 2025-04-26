Под Гатчиной столкнулись 16 машин. Один из пострадавших в реанимации

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, накануне в начале двенадцатого часа ночи водитель не справился с управлением на 45-м километре Киевского шоссе и въехал в ограждение, а в его машину — другой автомобиль, водитель которого не успел среагировать на ДТП. Авария продолжила разрастаться аналогичным образом. Всего в ней насчитали 16 участников.
По данным главка, тяжёлые травмы получил 22-летний мужчина, управлявший KIA Ceed. Врачи борются за его жизнь в реанимации. Водитель Volvo S80 госпитализирован в состоянии средней степени тяжести. Ещё двое пострадавших — женщины с травмами лёгкой степени.
В полиции уточнили, что движение не парализовано. По данным «Яндекс. Карт», пробок на дороге сейчас нет. По факту ДТП проводится проверка, её поставили на контроль в прокуратуре.
«В ходе проверки будет дана оценка всем обстоятельствам произошедшего, в том числе работе дорожных служб в условиях значительного изменения погодных условий», — добавили в надзорном ведомстве.
Отметим, что ночью в Ленинградской области были заморозки.