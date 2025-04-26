Под Гатчиной столкнулись 16 машин. Один из пострадавших в реанимации

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, накануне в начале двенадцатого часа ночи водитель не справился с управлением на 45-м километре Киевского шоссе и въехал в ограждение, а в его машину — другой автомобиль, водитель которого не успел среагировать на ДТП. Авария продолжила разрастаться аналогичным образом. Всего в ней насчитали 16 участников.