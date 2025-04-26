Хабаровчанка лишилась 1,5 миллиона рублей после звонка мошенников

Далее лжесотрудник финансовой организации помог женщине оформить кредит и перевести деньги на счет, который был привязан к его номеру телефона. В результате деньги списались через систему быстрых платежей в пользу афериста. Сумма ущерба составила 1,5 миллиона рублей.