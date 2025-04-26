Хабаровчанка лишилась 1,5 миллиона рублей после звонка мошенников

Как передает пресс-служба региональной прокуратуры, 46-летней женщине позвонил якобы сотрудник банка, который предложил ей разблокировать вход в личный кабинет портала «Госуслуги».
Для этого злоумышленник направил потерпевшей ссылку, пройдя по которой, горожанка предоставила ему удаленный доступ к своему онлайн-банкингу.
Далее лжесотрудник финансовой организации помог женщине оформить кредит и перевести деньги на счет, который был привязан к его номеру телефона. В результате деньги списались через систему быстрых платежей в пользу афериста. Сумма ущерба составила 1,5 миллиона рублей.
Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество).