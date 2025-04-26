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В Самаре 18-летний водитель Volkswagen сбил 11-летнего мальчика на «зебре»

В Кировском районе областной столице произошло ДТП.

В Кировском районе областной столице произошло ДТП. Об этом стало известно от регионального ГУ МВД.

18-летний парень за рулем Volkswagen Amarok ехал по дублеру Московского шоссе и наехал на 11-летнего мальчика, который переходил дорогу по «зебре».

Мальчик не получил серьезных травм, ему назначили амбулаторное лечение.

Ранее мы писали о том, что в регионе сгорел автомобиль Audi.

Также, собственникам дачных участков в Копылово стоит быть осторожными — в связи со сбросом воды на Жигулевской ГЭС в этом районе ожидается подтопление территории.

Новости губернии вы можете найти в нашем телеграм-канале «МК в Самаре».