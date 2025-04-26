В Самаре 18-летний водитель Volkswagen сбил 11-летнего мальчика на «зебре»

В Кировском районе областной столице произошло ДТП. Об этом стало известно от регионального ГУ МВД.
18-летний парень за рулем Volkswagen Amarok ехал по дублеру Московского шоссе и наехал на 11-летнего мальчика, который переходил дорогу по «зебре».
Мальчик не получил серьезных травм, ему назначили амбулаторное лечение.
Ранее мы писали о том, что в регионе сгорел автомобиль Audi.
Также, собственникам дачных участков в Копылово стоит быть осторожными — в связи со сбросом воды на Жигулевской ГЭС в этом районе ожидается подтопление территории.
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