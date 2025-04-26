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Массовое ДТП с шестью автомобилями случилось на МКАД в Минске

В Минске на МКАД столкнулись шесть автомобилей.

Источник: Комсомольская правда

Массовое ДТП с шестью автомобилями случилось на МКАД в Минске. Подробности обнародовали в пресс-службе УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

«На МКАД столкнулись шесть автомобилей», — говорится в сообщении.

Согласно предварительным данным, 25 апреля, в пятницу, примерно в 17.30 в районе пятого километра внешнего кольца МКАД столкнулись автомобили Skoda, Volkswagen, Mazda, BМW и два Peugeot. ГАИ выясняет причины случившегося. Уточняется, что в результате дорожно-транспортного происшествия никто не пострадал, у авто механические повреждения.

В Минске на МКАД столкнулись шесть автомобилей. Фото: телеграм-канал УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

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