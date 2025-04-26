Массовое ДТП с шестью автомобилями случилось на МКАД в Минске

Согласно предварительным данным, 25 апреля, в пятницу, примерно в 17.30 в районе пятого километра внешнего кольца МКАД столкнулись автомобили Skoda, Volkswagen, Mazda, BМW и два Peugeot. ГАИ выясняет причины случившегося. Уточняется, что в результате дорожно-транспортного происшествия никто не пострадал, у авто механические повреждения.