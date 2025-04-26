Житель Красноярска занял у сердобольной знакомой деньги и пропал

В Красноярске молодой человек занял у новой знакомой деньги и пропал. Как рассказали в краевом МВД, 23-летняя потерпевшая и 22-летний обвиняемый познакомились в соцсети в ноябре 2024 года. После недельного общения парень попросил у жительницы краевого центра одолжить ему 30 тысяч рублей. Сказал, что деньги нужны на операцию и лекарства. Сердобольная девушка перевела названную сумму. Молодой человек пообещал вернуть деньги через три дня, якобы после зачисления зарплаты, но перестал отвечать на сообщения. Девушка обратилась в полицию.