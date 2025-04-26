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Жительница Башкирии получила сильные ожоги, когда готовила еду и умерла

76-летняя жительница Баймакского района Башкирии получила сильные ожоги во время приготовления пищи и скончалась в больнице, сообщили в главном управлении МЧС по региону.

В больницу Сибая самостоятельно обратились 75-летний мужчина с ожогами кистей и 76-летняя женщина с сильными ожогами передней грудной клетки, шеи, лица, живота, паховой области и бедер. Женщину экстренно положили в реанимацию, в тяжелом состоянии.

Выяснилось, что пожилая женщина получила ожоги в своем доме в селе Старый Сибай Баймакского района. Когда она готовила еду, на ней загорелся халат. Мужчина попытался затушить пламя руками, но тоже получил ожоги. После чего он облил её водой и привёз в больницу.

«К сожалению, женщина скончалась», — констатировали в МЧС.