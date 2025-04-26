В Иркутске сбитой кроссовером велосипедистке потребовалась медпомощь

Сегодня утром, 26 апреля, водитель Nissan X-Trail сбил девушку на велосипеде, когда выезжал со двора на улице Партизанская в Иркутске. Пострадавшая обратилась за медицинской помощью, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу МВД региона.