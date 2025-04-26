В Иркутске сбитой кроссовером велосипедистке потребовалась медпомощь

Сегодня утром, 26 апреля, водитель Nissan X-Trail сбил девушку на велосипеде, когда выезжал со двора на улице Партизанская в Иркутске. Пострадавшая обратилась за медицинской помощью, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу МВД региона.
Полиция проводит проверку по факту происшествия. Подробности дорожной аварии уточняются.
Напомним, 22 апреля в Ленинском округе Иркутска произошло столкновение шести автомобилей из-за водителя Mercedes, выехавшего на красный сигнал светофора. В результате ДТП «Мерседес» перевернулся и задел машины на встречной полосе, включая Toyota Fielder, Mitsubishi, Honda и KIA. Инспекторы выяснили, что у водителя Mercedes отсутствовали водительские права.