Мошенники обманули 187 жителей Красноярского края за неделю, похитив более 61 млн рублей

За последнюю неделю 187 жителей Красноярского края стали жертвами мошеннических схем, в результате которых злоумышленники похитили свыше 61 миллиона рублей. С начала года количество пострадавших от мошенников в регионе достигло 2865 человек, а общий ущерб составил 715 миллионов 799 тысяч 43 рубля.