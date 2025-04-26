Мошенники обманули 187 жителей Красноярского края за неделю, похитив более 61 млн рублей

За последнюю неделю 187 жителей Красноярского края стали жертвами мошеннических схем, в результате которых злоумышленники похитили свыше 61 миллиона рублей. С начала года количество пострадавших от мошенников в регионе достигло 2865 человек, а общий ущерб составил 715 миллионов 799 тысяч 43 рубля.
В прокуратуре региона сообщили, что на данный момент процент раскрываемости подобных преступлений составляет 25,1%, с раскрытыми 572 делами. В суды края уже направлено 253 уголовных дела, связанных с мобильным мошенничеством.
Правоохранительные органы продолжают расследования по всем случаям и призывают граждан проявлять бдительность, чтобы не стать жертвами мошенников.