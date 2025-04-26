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6 мостов затоплено и 1 разобран в Свердловской области

В Свердловской области на утро 26 апреля затоплено 6 низководных мостов, а один на время паводка разобран.

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Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Автотранспортное сообщение ограничено с 18-ю населенными пунктами. В Камышловском муниципальном районе оно ограничено с деревней Заречная, в Новолялинском городском округе — с деревней Красный Яр, в Туринском городском округе — с селом Кумарьинское.

В Слободо-Туринском районе автосообщение ограничено с деревней Решетникова, деревней Сагай, деревней Овчинникова, деревней Жирякова, деревней Черемнова, селом Куминовское, деревней Барбашина, деревней Макуй. В Талицком городском округе — с деревней Заселина и селом Яр.

В Байкаловском районе — с деревней Красный Бор, деревней Боровикова, селом Шадринка, селом Городище, селом Лукина.

«МК-Урал» ранее писал, что на трех мостах Слободо-Туринского района Свердловской области введены ограничения движения для всех видов транспорта. Причиной стал разлив реки Тура.

В пресс-службе Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Свердловской области сообщили, что ограничения введены на 1 километре дороги Туринская Слобода — Решетникова — Сагай, на 5 километре дороги Сладковское — Макуй, на 6 километре подъезда к деревне Барбашина от дороги Байкалово — Туринская Слобода — Туринск.