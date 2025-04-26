6 мостов затоплено и 1 разобран в Свердловской области

Автотранспортное сообщение ограничено с 18-ю населенными пунктами. В Камышловском муниципальном районе оно ограничено с деревней Заречная, в Новолялинском городском округе — с деревней Красный Яр, в Туринском городском округе — с селом Кумарьинское.