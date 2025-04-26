В Минском районе в ДТП пострадал шестилетний ребенок

На территории Минской области с начала года зарегистрировано 18 ДТП с участием несовершеннолетних, в результате которых 19 детей получили травмы различной степени тяжести. Госавтоинспекция призывает водителей быть предельно внимательными при движении по дворовой территории. Контролируйте безопасную скорость движения, она должна быть минимальной.