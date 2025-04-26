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В Минском районе в ДТП пострадал шестилетний ребенок

26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минском районе в ДТП пострадал шестилетний ребенок, сообщили БЕЛТА в УВД Минского облисполкома.

Источник: УВД Минского облисполкома

25 апреля в 18.55 на дворовой территории на ул. Березовая Роща в Боровлянах Минского района 43-летняя местная жительница на автомобиле Mitsubishi Outlender, выезжая со двора, наехала на 6-летнего велосипедиста. Ребенок с полученными в ДТП телесными повреждениями госпитализирован.

На территории Минской области с начала года зарегистрировано 18 ДТП с участием несовершеннолетних, в результате которых 19 детей получили травмы различной степени тяжести. Госавтоинспекция призывает водителей быть предельно внимательными при движении по дворовой территории. Контролируйте безопасную скорость движения, она должна быть минимальной.