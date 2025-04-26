В Минском районе в ДТП пострадал шестилетний ребенок

25 апреля в 18.55 на дворовой территории на ул. Березовая Роща в Боровлянах Минского района 43-летняя местная жительница на автомобиле Mitsubishi Outlender, выезжая со двора, наехала на 6-летнего велосипедиста. Ребенок с полученными в ДТП телесными повреждениями госпитализирован.
На территории Минской области с начала года зарегистрировано 18 ДТП с участием несовершеннолетних, в результате которых 19 детей получили травмы различной степени тяжести. Госавтоинспекция призывает водителей быть предельно внимательными при движении по дворовой территории. Контролируйте безопасную скорость движения, она должна быть минимальной.