В Самаре проводница поезда отдала мошенникам 148 тысяч рублей

В областной столице женщина стала жертвой мошеннической схемы. Об этом стало известно от регионального ГУ МВД.
Самарчанка работает проводницей поезда. Ей поступил звонок от мужчины, который назвался работником одного из банков и предупредил, что на нее якобы пытаются оформить кредит.
«Сотрудник» предложил ей перевести деньги на безопасный счет. Проводница перевела 148 тысяч рублей, после чего мошенник пропал.
Потерпевшая написала заявление в правоохранительные органы, заведено уголовное дело.
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