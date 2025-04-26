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В Самаре проводница поезда отдала мошенникам 148 тысяч рублей

В областной столице женщина стала жертвой мошеннической схемы.

В областной столице женщина стала жертвой мошеннической схемы. Об этом стало известно от регионального ГУ МВД.

Самарчанка работает проводницей поезда. Ей поступил звонок от мужчины, который назвался работником одного из банков и предупредил, что на нее якобы пытаются оформить кредит.

«Сотрудник» предложил ей перевести деньги на безопасный счет. Проводница перевела 148 тысяч рублей, после чего мошенник пропал.

Потерпевшая написала заявление в правоохранительные органы, заведено уголовное дело.

Информация о Самаре и новости уже в телеграм-канале «МК в Самаре».