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Суд в Барановичах приговорил закладчика психотропов к 10 годам колонии

26 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Суд Барановичского района и города Барановичи огласил приговор по уголовному делу о незаконном обороте особо опасных психотропов, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Брестского областного суда.

Источник: РИА "Новости"

Фигурант стал курьером-закладчиком в организованной группе, которая занималась незаконным оборотом запрещенных веществ. В Telegram получал от куратора географические координаты тайников с психотропами для дальнейшего сбыта потребителям. В одном из тайников он извлек партию 4-СМС. В трех полимерных пакетах было более 273 г психотропного вещества. Затем обвиняемый сделал закладки на территории Барановичского района и Барановичей.

Свою вину фигурант не признал.

Суд огласил приговор. Обвиняемому по ч.4 ст. 328 УК назначено десять лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима. Также ему придется выплатить штраф в размере 200 базовых величин (Br8,4 тыс.).

Приговор не вступил в законную силу. Он может быть обжалован и опротестован.