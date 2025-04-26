Суд в Барановичах приговорил закладчика психотропов к 10 годам колонии

Фигурант стал курьером-закладчиком в организованной группе, которая занималась незаконным оборотом запрещенных веществ. В Telegram получал от куратора географические координаты тайников с психотропами для дальнейшего сбыта потребителям. В одном из тайников он извлек партию 4-СМС. В трех полимерных пакетах было более 273 г психотропного вещества. Затем обвиняемый сделал закладки на территории Барановичского района и Барановичей.
Свою вину фигурант не признал.
Суд огласил приговор. Обвиняемому по ч.4 ст. 328 УК назначено десять лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима. Также ему придется выплатить штраф в размере 200 базовых величин (Br8,4 тыс.).
Приговор не вступил в законную силу. Он может быть обжалован и опротестован.