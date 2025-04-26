Мама студента, попавшего в ДТП в Прикамье, рассказала о погибших

Речь идёт об аварии, которая произошла 25 апреля недалеко от посёлка Чёлвы. Автомобиль «Лада Гранта» выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Рендж Ровер». В ДТП погибли трое юношей, одному из них не было и 18-ти лет.