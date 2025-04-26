Мама студента, попавшего в ДТП в Прикамье, рассказала о погибших

Мама одного из погибших в ДТП на трассе Пермь — Березники студентов рассказала о них сайту perm.aif.ru.
Речь идёт об аварии, которая произошла 25 апреля недалеко от посёлка Чёлвы. Автомобиль «Лада Гранта» выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Рендж Ровер». В ДТП погибли трое юношей, одному из них не было и 18-ти лет.
19-летний Сергей был одним из пассажиров «Лады». По словам мамы, он со своими друзьями отправился в Добрянку на учебную практику, все они были студентами Кизеловского техникума.
Но, проехав чуть больше половины пути, автомобиль со студентами попал в ДТП, в результате которого все трое юношей погибли.
«Сергей учился на последнем курсе. С Александром, который был за рулём, он дружил. Они оба увлекались автомобилями. Пару дней назад сын тоже купил себе машину», — рассказала мама Сергея сайту perm.aif.ru.
Похороны друзей планируют провести в один день в Кизеле.