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Следователи начали проверку гибели пермяка на пожаре

Тело 45-летнего мужчины было обнаружено пожарными.

Источник: Комсомольская правда

В Пермском районе следователи СК России устанавливают обстоятельства гибели мужчины на пожаре. Как ранее писала «КП»-Пермь", в ночь на 26 апреля загорелась квартира на третьем этаже пятиэтажки на улице Культуры в деревне Кондратово. 10 жильцов дома самостоятельно вышли на улицу. Еще двух человек пожарным пришлось выводить с помощью спасательного устройства.

А в квартире пожарные обнаружили тело 45-летнего мужчины.

— Следователь провел осмотр места происшествия, назначил необходимые судебные экспертизы для установления причины пожара и гибели человека. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — сообщили в СУ СК России по Пермскому краю.