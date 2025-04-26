Следователи начали проверку гибели пермяка на пожаре

В Пермском районе следователи СК России устанавливают обстоятельства гибели мужчины на пожаре. Как ранее писала «КП»-Пермь", в ночь на 26 апреля загорелась квартира на третьем этаже пятиэтажки на улице Культуры в деревне Кондратово. 10 жильцов дома самостоятельно вышли на улицу. Еще двух человек пожарным пришлось выводить с помощью спасательного устройства.
А в квартире пожарные обнаружили тело 45-летнего мужчины.
— Следователь провел осмотр места происшествия, назначил необходимые судебные экспертизы для установления причины пожара и гибели человека. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — сообщили в СУ СК России по Пермскому краю.