Летевший из Волгограда борт прервал заход на посадку в Пулково из-за неполадок

В 13.42 25 апреля командир воздушного судна, выполнявший рейс Москва — Магас, доложил диспетчерам о больном пассажире на борту и своем решении садиться в Волгограде. В Гумраке борт «Победы» уже ждали врачи. А в 14.23 диспетчерам поступило сообщение от экипажа рейса Волгоград — Санкт-Петербург. Самолет авиакомапнии «Смартавиа» заходил на посадку в Пулково, когда произошел отказ индикатора воздушной скорости и потеря сигнала GPS. Борт ушел на запасной круг и менее чем через 20 минут благополучно сел в аэропорту Петербурга.