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Летевший из Волгограда борт прервал заход на посадку в Пулково из-за неполадок

Еще один самолет внепланово сел в Волгограде из-за больного пассажира.

Источник: Комсомольская правда

В сводки авиационных происшествий 25 апреля дважды попал Волгоград. Сначала в Гумраке запросил посадку рейс Москва — Магас из-за больного пассажира, чуть позже летевший из Волгограда в Санкт-Петербург самолет прервал заход на посадку и ушел на дополнительный круг из-за отказа индикации скорости, сообщает телеграм-канал «Авиаинцидент».

В 13.42 25 апреля командир воздушного судна, выполнявший рейс Москва — Магас, доложил диспетчерам о больном пассажире на борту и своем решении садиться в Волгограде. В Гумраке борт «Победы» уже ждали врачи. А в 14.23 диспетчерам поступило сообщение от экипажа рейса Волгоград — Санкт-Петербург. Самолет авиакомапнии «Смартавиа» заходил на посадку в Пулково, когда произошел отказ индикатора воздушной скорости и потеря сигнала GPS. Борт ушел на запасной круг и менее чем через 20 минут благополучно сел в аэропорту Петербурга.