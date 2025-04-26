Устроившего ДТП в пьяном виде экс-судью лишили статуса в Волгограде

Судью в отставке арбитражного суда Волгоградской области Сергея Орешкина лишила накануне статуса региональная квалификационная коллегия судей.
Прекращение отставки принято ККС ВО на основании пп. 3 п. 6 ст. 15 закона РФ «О статусе судей в Российской Федерации» — в связи с несовместимым со званием судьи поведением, порочащим его честь и достоинство, а также умаляющим авторитет судебной власти в целом.
Скандал с участием Орешкина случился в феврале. Мужчина сел за руль в нетрезвом виде и устроил аварию. Водитель, чей автомобиль пострадал в ДТП, остановил виновника происшествия и снял на видео разговор с ним.
За кадром слышно: «Ты же ДТП совершил со мной, куда ты поехал в таком состоянии? Ставь машину на паркинг, выходи, сейчас дел наделаешь». Орешкин пытается возразить, но у него это плохо получается.
Видео мгновенно разлетелось по сети.
Экс-судья и его адвокат Альберт Карамзиновский попытались убедить общественность, что дело не в спиртном, а в уколах, которые ему сделали незадолго до случившегося в медучреждении. Однако похоже, в мэрии, где к тому времени работал Орешкин, в версию не поверили — чиновнику пришлось оставить должность замначальника правового управления.
Точку в неприглядной истории поставила 25 апреля ККС ВО. Теперь Орешкин лишен также гарантий неприкосновенности и не будет получать судейскую пенсию.