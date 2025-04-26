Устроившего ДТП в пьяном виде экс-судью лишили статуса в Волгограде

Экс-судья и его адвокат Альберт Карамзиновский попытались убедить общественность, что дело не в спиртном, а в уколах, которые ему сделали незадолго до случившегося в медучреждении. Однако похоже, в мэрии, где к тому времени работал Орешкин, в версию не поверили — чиновнику пришлось оставить должность замначальника правового управления.