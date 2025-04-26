Один человек погиб в жестком лобовом ДТП с легковым авто и мопедом в Воложине. Подробности рассказали в пресс-службе УВД Минского облисполкома.
Согласно предварительной информации, 26 апреля примерно в 07.00 неподалеку от жилого дома на улице Чапаева в Воложине 18-летний местный житель, находившийся за рулем легкого автомобиля Peugeot, в момент обгона на закруглении дороги, выехал на полосу встречного движения.
Лобовое ДТП с автомобилем и мопедом произошло в Воложине. Фото: телеграм-канал Миноблисполкома.
В ведомстве добавляют, что на встречке водитель автомобиля врезался в мопед VMC. За рулем указанного транспортного средства находился 32-летний житель Воложина, он погиб. Водителя авто отпустили домой после оказания медпомощи.
Тем временем массовое ДТП с шестью автомобилями случилось на МКАД в Минске.
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