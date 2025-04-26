ГПК сказал о задержании иностранца, пытавшегося въехать в Беларусь по чужому паспорту

ГПК сообщил, что иностранец пытался въехать в Беларусь по паспорту брата, он задержан. Подробности обнародовали в пресс-службе Государственного пограничного комитета.
«Взял паспорт брата: пограничники задержали иностранца с чужим документом», — отметили в сообщении.
В ГПК рассказали, что 24 апреля, в четверг, в пункт пропуска «Национальный аэропорт “Минск” прибыл иностранец, который предъявил для проверки паспорт гражданина Таджикистана. Документ вызвал подозрения у сотрудника пограничного контроля. Проведенная специальная проверка установила, что документ не принадлежит предъявителю.
«Нарушитель оказался гражданином Таджикистана. Со слов, в прошлом году он по своему документу не смог легально въехать в Российскую Федерацию из-за проблем с законом. В этой связи злоумышленник “позаимствовал” паспорт для пересечения границы у родного брата и попытался въехать в нашу страну», — привели подробности в пресс-службе ГПК Беларуси.
Сообщается, что конечной точкой иностранца должна была быть Россия, куда он ехал якобы на лечение. В Пограничном комитете уточнили, что мужчина задержан. В отношении него был начат административный процесс за попытку незаконного пересечения границы. Сказано, что помимо крупного штрафа в 100 базовых величин, или 4200 рублей (по состоянию на апрель 2025 года, когда одна базовая величина составляет 42 рубля), иностранцу грозит и уголовная ответственность за использование заведомо подложного документа.
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