ГПК сказал о задержании иностранца, пытавшегося въехать в Беларусь по чужому паспорту

Сообщается, что конечной точкой иностранца должна была быть Россия, куда он ехал якобы на лечение. В Пограничном комитете уточнили, что мужчина задержан. В отношении него был начат административный процесс за попытку незаконного пересечения границы. Сказано, что помимо крупного штрафа в 100 базовых величин, или 4200 рублей (по состоянию на апрель 2025 года, когда одна базовая величина составляет 42 рубля), иностранцу грозит и уголовная ответственность за использование заведомо подложного документа.