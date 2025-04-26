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В Воронежской области автомобилист насмерть разбился в ДТП

Авария случилась ночью в Кантемировском районе.

Источник: Полиция Воронежской области

В Воронежской области автомобилист насмерть разбился в ДТП ночью в Кантемировском районе. Об этом сообщили в пресс-службе воронежской полиции.

По данным ведомства, смертельное ДТП случилось накануне, примерно в 3:00, на безымянной грунтовой сельскохозяйственной дороге на три километра севернее села Писаревка.

По предварительным данным, 48-летний местный житель ехал на автомобиле Chevrolet Niva и не справился с управлением.

В результате автомобиль съехал в овраг и опрокинулся. Водитель получил телесные повреждения и скончался во время транспортировки в медицинское учреждение. Полиция ведёт расследование.