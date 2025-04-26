В Воронежской области автомобилист насмерть разбился в ДТП ночью в Кантемировском районе. Об этом сообщили в пресс-службе воронежской полиции.
По данным ведомства, смертельное ДТП случилось накануне, примерно в 3:00, на безымянной грунтовой сельскохозяйственной дороге на три километра севернее села Писаревка.
По предварительным данным, 48-летний местный житель ехал на автомобиле Chevrolet Niva и не справился с управлением.
В результате автомобиль съехал в овраг и опрокинулся. Водитель получил телесные повреждения и скончался во время транспортировки в медицинское учреждение. Полиция ведёт расследование.