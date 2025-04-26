Пьяный лихач на Hyundai сбил инспектора ДПС, уходя от погони под Петербургом

24 апреля у одного из домов на Речной улице в садоводстве «Пятиречье» Ломоносовского района сотрудники Госавтоинспекции заметили Hyundai, за рулем которого сидел мужчина. У последнего при этом был весьма сомнительный стиль вождения, указывающий на явные признаки алкогольного опьянения. На требование выйти из автомобиля лихач ответил отказом, после чего заблокировал двери и нажал на педаль газа. О подробностях сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.