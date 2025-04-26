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Пьяный лихач на Hyundai сбил инспектора ДПС, уходя от погони под Петербургом

Полиция возбудила уголовное дело в отношении недобросовестного водителя.

Источник: Комсомольская правда

24 апреля у одного из домов на Речной улице в садоводстве «Пятиречье» Ломоносовского района сотрудники Госавтоинспекции заметили Hyundai, за рулем которого сидел мужчина. У последнего при этом был весьма сомнительный стиль вождения, указывающий на явные признаки алкогольного опьянения. На требование выйти из автомобиля лихач ответил отказом, после чего заблокировал двери и нажал на педаль газа. О подробностях сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

— При этом он зацепил автомобилем инспектора ДПС. Полицейские организовали преследование нарушителя, однако после непродолжительной погони шофер остановился и попытался убежать через дворовые проезды. Но беглеца удалось задержать и доставить в отдел, — рассказали в ведомстве.

Личность лихача быстро установили. Им оказался 34-летний неоднократно судимый житель Карелии. В его отношении составили несколько административных протоколов, в том числе за нарушение Правил дорожного движения и мелкое хулиганство. Более того, мужчина стал фигурантом уголовного дела по первой части статьи 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»).