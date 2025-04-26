Подросток в Минском районе прокатился на крыше поезда и получил удар током

25 апреля около 17.25 17-летний парень и его 18-летний знакомый, жители Минска, на железнодорожной станции Степянка «сели» на поезд региональных линий экономкласса между вагонами. А затем залезли на крышу, где находились во время следования состава.
Вблизи остановочного пункта Садовый Минского района несовершеннолетнего ударило электрическим током. Парень упал на землю, где был обнаружен мужчиной. В последующем подросток был госпитализирован в реанимационное отделение больницы с диагнозом «электротравма, электрические ожоги тела». Как пояснил пострадавший, ролики с подобными видео он увидел в интернете и решил повторить.
В МВД напоминают, что за посадку в поезд или высадку из него во время движения, проезд на подножке или крыше вагона предусмотрена административная ответственность по ч.1 ст. 18.3 КоАП, санкция которой предусматривает штраф до трех базовых величин.
В профилактике экстремального поведения несовершеннолетних должны принимать участие как педагоги, так и родители подростков. Предотвратить развитие экстремального поведения в подростковой среде возможно с помощью превентивных мер воздействия, формируя правовое сознание несовершеннолетних. Заниматься этим должны как педагоги в школах, так и родители дома.