В Уфе автобус с пассажирами врезался в Renault Logan — видео

В Уфе следующий по маршруту № 51 пассажирский автобус врезался в Renault Logan, сообщается в телеграм-канале ГАИ Башкирии.
По предварительной информации, сегодня, около двух часов дня, водитель автобуса «НефАЗ», следуя по ул. Комарова в сторону центра, столкнулся с движущимся в попутном направлении Renault Logan.
«В результате дорожной аварии пассажиры легкового автомобиля — две несовершеннолетние девочки, доставлены в медицинское учреждение для осмотра врачами», — отмечается в сообщении ГАИ.
На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются обстоятельства произошедшего.
Известно, что автобус двигался по маршруту № 51 «Автоцентр ВАЗ — Автоцентр ВАЗ», находился на втором круге, в салоне находились 10 пассажиров, никто из них не пострадал.