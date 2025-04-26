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Фура сгорела на федеральной трассе М-5 в Челябинской области

Фура сгорела на федеральной трассе М-5 в Челябинской области, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Источник: ГАИ

Все произошло на 1601 километре. Это территория Ашинского района.

«Произошло самопроизвольное возгорание фуры», — прокомментировали видео в Госавтоинспекции.

На месте инспекторы ДПС организовали реверсивное движение.