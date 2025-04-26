Все произошло на 1601 километре. Это территория Ашинского района.
«Произошло самопроизвольное возгорание фуры», — прокомментировали видео в Госавтоинспекции.
На месте инспекторы ДПС организовали реверсивное движение.
Фура сгорела на федеральной трассе М-5 в Челябинской области, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Все произошло на 1601 километре. Это территория Ашинского района.
«Произошло самопроизвольное возгорание фуры», — прокомментировали видео в Госавтоинспекции.
На месте инспекторы ДПС организовали реверсивное движение.