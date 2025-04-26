За распространение чужой семейной тайны осудили мужчину в СКО

В прокуратуре напомнили, что незаконное распространение персональной информации без согласия человека карается по закону. По части 4 статьи 147 Уголовного кодекса предусмотрено наказание до шести лет лишения свободы. А если такие данные публикуются через СМИ, интернет или телекоммуникационные сети, срок увеличивается — от трёх до семи лет.