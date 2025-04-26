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Белорус угрожал ножом бывшей жене из-за ребенка

Белорус в ссоре угрожал расправой бывшей жене из-за ребенка.

Источник: Комсомольская правда

Белорус угрожал ножом бывшей жене из-за ребенка. Подробности сообщили в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.

В сообщении сказано, что 34-летний житель Свислочского района договорился со своей бывшей женой, что заберет к себе ребенка погостить.

«Когда он пришел, мальчик был не собран», — сказано в сообщении.

В милиции добавляют, что на указанной почве между родителями разгорелась ссора. Мужчина схватил нож и начал угрожать бывшей супруге расправой. Испуганная женщина выбежала на улицу, однако конфликт продолжился и там. Вместе с тем она смогла позвонить участковому и через десять минут сотрудники милиции приехали на место, угомонили мужчину. В отношении него заведено уголовное дело за угрозу убийством.

Тем временем под Минском несовершеннолетний прокатился на крыше поезда и получил удар током: «Решил повторить ролик из интернета».

Кстати, ГПК сказал о задержании иностранца, пытавшегося въехать в Беларусь по чужому паспорту.

Кроме того, штормовое предупреждение объявлено в Беларуси из-за заморозков 27 апреля.