Белорус угрожал ножом бывшей жене из-за ребенка

В милиции добавляют, что на указанной почве между родителями разгорелась ссора. Мужчина схватил нож и начал угрожать бывшей супруге расправой. Испуганная женщина выбежала на улицу, однако конфликт продолжился и там. Вместе с тем она смогла позвонить участковому и через десять минут сотрудники милиции приехали на место, угомонили мужчину. В отношении него заведено уголовное дело за угрозу убийством.