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Два человека погибли в результате ДТП на трассе М1 «Беларусь» в Подмосковье

Подмосковные полицейские разбираются в обстоятельствах ДТП в Можайском муниципальном округе. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МВД России по Московской области.

Источник: РИА "Новости"

«Сегодня примерно в 9:50 на 110 км автодороги М1 “Беларусь” произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, водитель, управляя грузовой автомашиной марки Mercedes, допустил наезд на тросовое ограждение с последующим выездом на полосу встречного движения, где совершил столкновение с легковым автомобилем марки Volkswagen. В результате ДТП водитель и пассажир легковушки погибли на месте», — говорится в сообщении.

Как отмечается, сотрудниками Госавтоинспекции проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.