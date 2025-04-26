Два человека погибли в результате ДТП на трассе М1 «Беларусь» в Подмосковье

«Сегодня примерно в 9:50 на 110 км автодороги М1 “Беларусь” произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, водитель, управляя грузовой автомашиной марки Mercedes, допустил наезд на тросовое ограждение с последующим выездом на полосу встречного движения, где совершил столкновение с легковым автомобилем марки Volkswagen. В результате ДТП водитель и пассажир легковушки погибли на месте», — говорится в сообщении.