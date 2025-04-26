Автобус № 692А загорелся у станции метро «Улица Дыбенко» в Петербурге

Ранее «КП-Петербург» рассказывала о массовой аварии в Гатчинском районе, где друг в друга влетели 16 легковушек. А все началось с того, что на 45-м километре Киевского шоссе водитель иномарки потерял управление и наехал на отбойное ограждение. Ехавший за ним шофер не успел оперативно среагировать и столкнулся с остановившейся иномаркой. После этого к ним «присоединились» еще несколько машин. В результате ДТП два человека оказались в больнице, один из которых в тяжелом состоянии.