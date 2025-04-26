Автобус № 692А загорелся у станции метро «Улица Дыбенко» в Петербурге

Днем 26 апреля очевидцы заметили у станции метро «Улица Дыбенко» полыхающий автобус. Мощный огонь, который практически полностью охватил общественный транспорт, тушили спасатели. «КП-Петербург» в пресс-службе городского Комитета по транспорту подтвердили информацию.
— Около 13:34 произошло возгорание областного автобуса маршрутом № 692А. Пассажиров в тот момент на его борту не было, никто не пострадал, — пояснили в ведомстве.
Тем временем пожар в общественном транспорте потушили. Об этом с места происшествия сообщил корреспондент «КП-Петербург».
Ранее «КП-Петербург» рассказывала о массовой аварии в Гатчинском районе, где друг в друга влетели 16 легковушек. А все началось с того, что на 45-м километре Киевского шоссе водитель иномарки потерял управление и наехал на отбойное ограждение. Ехавший за ним шофер не успел оперативно среагировать и столкнулся с остановившейся иномаркой. После этого к ним «присоединились» еще несколько машин. В результате ДТП два человека оказались в больнице, один из которых в тяжелом состоянии.