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Водитель мопеда погиб в аварии в Воложине

26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Воложине в ДТП погиб 32-летний водитель мопеда. Об этом сообщили БЕЛТА в УВД Минского облисполкома.

Источник: РИА "Новости"

Сегодня около 7.00 вблизи жилого дома на ул. Чапаева 18-летний местный житель, по предварительной информации, управляя автомобилем «Пежо», выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с мопедом VMC под управлением 32-летнего мужчины. В результате ДТП водитель мопеда скончался на месте происшествия. Водитель легкового автомобиля после оказания медицинской помощи отпущен.

Госавтоинспекция настоятельно рекомендует водителям, прежде чем совершать обгон, неоднократно убедиться в его безопасности. «Правильно оценивайте дорожную обстановку, выбирайте безопасную скорость движения и дистанцию, будьте максимально внимательными и осторожными», — отметили правоохранители.