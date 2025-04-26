Водитель мопеда погиб в аварии в Воложине

Сегодня около 7.00 вблизи жилого дома на ул. Чапаева 18-летний местный житель, по предварительной информации, управляя автомобилем «Пежо», выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с мопедом VMC под управлением 32-летнего мужчины. В результате ДТП водитель мопеда скончался на месте происшествия. Водитель легкового автомобиля после оказания медицинской помощи отпущен.