Уголовное дело возбуждено по факту незаконной вырубки деревьев в области Улытау

«Природоохранной прокуратурой области Ұлытау проанализировано состояние законности в области охраны, защиты, восстановления и использования растительного мира. Анализом установлено, что работа местных исполнительных органов по обрезке деревьев в городах Жезказган и Сатпаев проводилась вопреки требованиям закона “О растительном мире” без проведения инвентаризации, фитопатологического обследования, цифровизации мониторинга состояния зеленых насаждений, а также при отсутствии планов работ по озеленению и дендрологического плана», — сообщили в прокуратуре области Улытау в субботу.
Отмечается, что действия чиновников вызвали обоснованное недовольство жителей о нарушении их интересов на формирование благоприятной среды для жизни.
«По актам надзора природоохранной прокуратуры незаконная обрезка деревьев приостановлена, акиматами городов Жезказган и Сатпаев принимаются меры по устранению выявленных нарушений», — добавили в надзорном органе.
Кроме того, природоохранной прокуратурой выявлена незаконная порубка четырех деревьев по улице Сейфуллина города Жезказган.
«По данному факту Управлением полиции города Жезказган проводится досудебное расследование по части 1 статьи 340 (незаконная порубка, уничтожение или повреждение деревьев и кустарников) Уголовного кодекса. Разъясняем, что незаконная порубка, уничтожение или повреждение деревьев и кустарников влечет административную или уголовную ответственность. Кроме того, если казахская пословица гласит: “Срубишь одно дерево, посади десять вместо него”, то согласно требованиям Закона “О растительном мире” при незаконной вырубке зеленых насаждений осуществляется компенсационная посадка до стократного размера. К примеру, при незаконной вырубке одного дерева виновное лицо обязано посадить пятьдесят новых деревьев, а в случаях гибели краснокнижных растений — в стократном размере. В этой связи призываем граждан не допускать действия, приводящие к уничтожению или повреждению зеленых насаждений», — добавили в надзорном органе.