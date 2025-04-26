Уголовное дело возбуждено по факту незаконной вырубки деревьев в области Улытау

«По данному факту Управлением полиции города Жезказган проводится досудебное расследование по части 1 статьи 340 (незаконная порубка, уничтожение или повреждение деревьев и кустарников) Уголовного кодекса. Разъясняем, что незаконная порубка, уничтожение или повреждение деревьев и кустарников влечет административную или уголовную ответственность. Кроме того, если казахская пословица гласит: “Срубишь одно дерево, посади десять вместо него”, то согласно требованиям Закона “О растительном мире” при незаконной вырубке зеленых насаждений осуществляется компенсационная посадка до стократного размера. К примеру, при незаконной вырубке одного дерева виновное лицо обязано посадить пятьдесят новых деревьев, а в случаях гибели краснокнижных растений — в стократном размере. В этой связи призываем граждан не допускать действия, приводящие к уничтожению или повреждению зеленых насаждений», — добавили в надзорном органе.