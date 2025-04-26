Воронежский слесарь стал жертвой мошенников и кредитным заложником

Мошенники обманули 64-летнего воронежца, работающего слесарем. Они позвонили мужчине от лица сотрудника финансового мониторинга и сообщили, что его личный кабинет на портале госуслуг взломан, а преступники пытаются оформить кредит от его имени. Дальше все по объезженной схеме- получение кредита и перевод денег на «безопасный счет».