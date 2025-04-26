В Башкирии женщина получила смертельные ожоги во время готовки

В Башкирии умерла женщина, которая получила ожоги во время приготовления еды на кухне. Об этом сообщило региональное МЧС.
Инцидент произошел накануне в селе Старый Сибай Баймакского района. 76-летняя пенсионерка занималась готовкой, когда на ней загорелся халат. Её супруг — 75-летний мужчина — попытался потушить пламя руками и получил ожоги. После этого он облил её водой и повез в больницу.
Фото: МЧС Башкирии.
В лечебнице пострадавшей диагностировали сильные ожоги передней грудной клетки, лица, шеи, живота, паховой области и бедер. Ее положили в реанимацию в тяжелом состоянии. Несмотря на усилия медиков, она скончалась.
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