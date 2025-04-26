В Башкирии женщина получила смертельные ожоги во время готовки

Инцидент произошел накануне в селе Старый Сибай Баймакского района. 76-летняя пенсионерка занималась готовкой, когда на ней загорелся халат. Её супруг — 75-летний мужчина — попытался потушить пламя руками и получил ожоги. После этого он облил её водой и повез в больницу.