В Самарской области в ДТП погиб глава сельского поселения Подвалье А. Кузнецов

Страшное ДТП произошло 21 апреля. Автомашина «Лада Гранта» не справилась с управлением и, опрокинувшись, вылетела с дороги. Все произошло в 15:00. Мужчина, который вел автомобиль был доставлен в медучреждение, где его состояние удалось стабилизировать.