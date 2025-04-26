В Самарской области в ДТП погиб глава сельского поселения Подвалье А. Кузнецов

В регионе произошла трагедия при автокатастрофе погиб руководитель сельского поселения Подвалье Андрей Кузнецов. Об этом рассказал в тг-канале глава Шигонского района Сергей Строев.
Адндрей Михайлович был руководителем поселения с 2001 года. Местные отзываются о нем с большим уважением.
Страшное ДТП произошло 21 апреля. Автомашина «Лада Гранта» не справилась с управлением и, опрокинувшись, вылетела с дороги. Все произошло в 15:00. Мужчина, который вел автомобиль был доставлен в медучреждение, где его состояние удалось стабилизировать.
На данный момент полиция устанавливает обстоятельства произошедшего.
Редакция «МК в Самаре» соболезнует близким Андрея Михайловича.