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В Самарской области в ДТП погиб глава сельского поселения Подвалье А. Кузнецов

В регионе произошла трагедия при автокатастрофе погиб руководитель сельского поселения Подвалье Андрей Кузнецов.

В регионе произошла трагедия при автокатастрофе погиб руководитель сельского поселения Подвалье Андрей Кузнецов. Об этом рассказал в тг-канале глава Шигонского района Сергей Строев.

Адндрей Михайлович был руководителем поселения с 2001 года. Местные отзываются о нем с большим уважением.

Страшное ДТП произошло 21 апреля. Автомашина «Лада Гранта» не справилась с управлением и, опрокинувшись, вылетела с дороги. Все произошло в 15:00. Мужчина, который вел автомобиль был доставлен в медучреждение, где его состояние удалось стабилизировать.

На данный момент полиция устанавливает обстоятельства произошедшего.

Редакция «МК в Самаре» соболезнует близким Андрея Михайловича.