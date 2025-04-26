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В Октябрьском районе Самары незаконно сбрасывали отходы и строительный мусор

В Самаре нарушители несанкционнированно сбрасывали строительные отходы и мусор в бункерную площадку.

В Самаре нарушители несанкционнированно сбрасывали строительные отходы и мусор в бункерную площадку. Об этом стало известно от Минприроды региона.

Помимо прочего, недобросовестные граждане выбросили рядом демонтированный сарай.

Сотрудники ведомства отмечают, что за незаконный сброс мусора грозит штрафов от 40 тысяч рублей. Юрлицу же придется выложить от 100 тысяч рублей.

Бункеры служат тем же целям, что и привычные контейнеры — сбору ТКО. Другие отходы там складировать запрещено.

Больше интересного в нашем телеграм-канале «МК в Самаре».