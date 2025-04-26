На трассе в Омской области автобус с 24 пассажирами угодил в ДТП

«Прибывшими на место происшествия сотрудниками Госавтоинспекции предварительно установлено, что водитель пассажирского автобуса ПАЗ, мужчина 1982 г.р., при движении по автодороге Тюмень-Омск в районе 607 километра не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение с автомобилем “Тойота”, — заявили омские правоохранители.