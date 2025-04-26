На трассе в Омской области автобус с 24 пассажирами угодил в ДТП

Как сообщили в пресс-службе правоохранительного ведомства, в субботу, 26 апреля 2025 года, в 11:30 произошло ДТП с участием пассажирского автобуса.
«Прибывшими на место происшествия сотрудниками Госавтоинспекции предварительно установлено, что водитель пассажирского автобуса ПАЗ, мужчина 1982 г.р., при движении по автодороге Тюмень-Омск в районе 607 километра не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение с автомобилем “Тойота”, — заявили омские правоохранители.
Отмечается, что автобус двигался по маршруту «Омск-Крутинка». В салоне находились 24 пассажира. По информации пресс-службы правоохранительного ведомства, в результате ДТП за медицинской помощью обратилась пассажирка легкового автомобиля 1956 г.р.