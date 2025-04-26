На побережье Анапы зафиксированы небольшие выбросы мазута

Мониторинговые группы провели обследование закрепленных за муниципалитетами участков побережья. Незначительные выбросы нефтепродуктов зафиксированы на участке пляжа возле детского лагеря «Приморский» в селе Витязево и на участке пляжа у базы отдыха «Динамо».