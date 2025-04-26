На побережье Анапы зафиксированы небольшие выбросы мазута

Мониторинговые группы провели обследование закрепленных за муниципалитетами участков побережья. Незначительные выбросы нефтепродуктов зафиксированы на участке пляжа возле детского лагеря «Приморский» в селе Витязево и на участке пляжа у базы отдыха «Динамо».
Муниципальные команды уже приступили к уборке загрязненных территорий, уделяя особое внимание свежим выбросам и деликатной очистке пляжей. Работы продолжаются.
Напомним, ранее сообщалось, что уборку пляжей от мазута при помощи техники планируют завершить 13 мая.