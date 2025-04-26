На авиарейсе Москва-Самара пассажиры устроили драку в 9 утра 25 апреля

При перелете из Москвы в Самару на борту воздушного судна случилась потасовка. Об этом сообщает ГТРК Самара.
25 апреля в 09:00 пассажиры что-то не поделили и начали драться между собой.
Экипаж был в курсе происходящего, но, оценив обстановку, решил не объявлять тревожные сигналы. Зато после приземления экипаж решил вызвать правоохранителей.
Ранее мы писали о том, что для полета в Тайланд российским путешественникам нужен будет новый документ.
Важная информация о Самаре и области уже в нашем телеграм-канале «МК в Самаре».