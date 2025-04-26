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Жителей Кубани снабжали опасной питьевой водой

Прокуратура Павловского района выявила грубые нарушения санитарно-эпидемиологических требований у предприятий, занимающихся поставкой питьевой воды населению. Как сообщили в надзорном ведомстве, проверка установила, что эксплуатация источников водоснабжения велась без обязательных санитарно-эпидемиологических заключений.

Источник: Новая Кубань

Кроме того, предприятия не определили границы санитарной охраны источников водоснабжения, не провели необходимое обустройство первой зоны санитарной охраны для защиты от поверхностного стока и не обеспечили ее ограждение. Такие нарушения создают реальную угрозу здоровью и безопасности жителей района.

В связи с выявленными фактами прокуроры внесли представления в адрес руководителей ресурсоснабжающих организаций с требованием устранить все нарушения. В отношении ответственных лиц также возбуждено административное производство по статье 6.3 КоАП РФ за несоблюдение санитарно-эпидемиологических норм.

Как подчеркнули в пресс- службе прокуратуры Краснодарского края, контроль за исправлением нарушений находится на особом внимании.