Жителей Кубани снабжали опасной питьевой водой

Кроме того, предприятия не определили границы санитарной охраны источников водоснабжения, не провели необходимое обустройство первой зоны санитарной охраны для защиты от поверхностного стока и не обеспечили ее ограждение. Такие нарушения создают реальную угрозу здоровью и безопасности жителей района.



В связи с выявленными фактами прокуроры внесли представления в адрес руководителей ресурсоснабжающих организаций с требованием устранить все нарушения. В отношении ответственных лиц также возбуждено административное производство по статье 6.3 КоАП РФ за несоблюдение санитарно-эпидемиологических норм.



Как подчеркнули в пресс- службе прокуратуры Краснодарского края, контроль за исправлением нарушений находится на особом внимании.