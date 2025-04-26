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Самолет из Уфы ушел на второй круг при посадке в Усинске из-за животного на ВПП

С самолетом из Уфы произошла нештатная ситуация из-за животного на взлетно-посадочной полосе.

Источник: Комсомольская правда

25 апреля на аэродроме города Усинска в Коми произошел инцидент с авиарейсом из Уфы. Об этом сообщил телеграм-канал AVIAINCIDENT.

Самолет, прилетевший из башкирской столицы, не смог приземлиться с первого раза из-за животного, которое оказалось на взлетно-посадочной полосе (о каком зверьке идет речь, не уточняются). Воздушное судно ушло на второй круг и в итоге благополучно приземлилось.

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