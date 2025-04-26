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В Кисловодске семья с детьми отравилась угарным газом

Прокуратура организовала проверку после гибели семьи в Кисловодске.

Источник: РИА Новости

ПЯТИГОРСК, 26 апр — РИА Новости. Прокуратура организовала проверку по факту гибели семьи в Кисловодске, по предварительным данным, супруги и двое детей отравились угарным газом, сообщили РИА Новости в прокуратуре Ставропольского края.

«Прокуратурой края организована проверка по факту гибели семьи в Кисловодске. По предварительной информации, сегодня, 26 апреля 2025 года, в одной из квартир многоквартирного жилого дома по ул. Героев Медиков города Кисловодска произошло отравление угарным газом 4 человек, в том числе 2 несовершеннолетних», — сообщили в ведомстве.

Пресс-служба краевого СУСК сообщила, что старшему мальчику было 3 года, младшему — 4 месяца. Органами СК возбуждено уголовное дело.