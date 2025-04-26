В Кисловодске семья с детьми отравилась угарным газом

«Прокуратурой края организована проверка по факту гибели семьи в Кисловодске. По предварительной информации, сегодня, 26 апреля 2025 года, в одной из квартир многоквартирного жилого дома по ул. Героев Медиков города Кисловодска произошло отравление угарным газом 4 человек, в том числе 2 несовершеннолетних», — сообщили в ведомстве.