Мошенники выманили у жителей Екатеринбурга ещё 35 млн рублей

Полиция Екатеринбурга получила за уходящую неделю заявления о мошеннических действиях, общий ущерб от которых превысил 35 миллионов рублей. Об этом сообщает городское УМВД.
Например, мошенники обманным путем заставили пожилую женщину, родившуюся в 1963 году, передать им все свои сбережения, более трех миллионов рублей. По словам пострадавшей, ей позвонил неизвестный и предложил пройти диспансеризацию, а для записи попросил продиктовать номер СНИЛС, что она и сделала. Вскоре после этого на телефон пенсионерки пришло уведомление с портала «Госуслуги» о несанкционированном входе в ее личный кабинет с просьбой перезвонить по указанному в сообщении номеру телефона. Когда женщина позвонила, ей ответила незнакомка и сообщила, что ее персональные данные были скомпрометированы и на ее имя оформлена генеральная доверенность на человека, якобы связанного с террористической деятельностью.
Затем потерпевшую переключили на «представителя Росфинмониторинга», который убедил ее перевести все имеющиеся у нее деньги на так называемый «безопасный счет». После этого с пенсионеркой связался через приложение для обмена сообщениями «майор ФСБ», который убедил ее следовать всем указаниям злоумышленников. В результате, под различными предлогами и с использованием манипуляций «в целях защиты средств», пожилую женщину убедили перевести на «безопасный счет» 3,1 миллиона рублей, представляющие собой ее накопления.
В другом случае телефонного обмана, женщине 1964 года рождения позвонил неизвестный, представившийся «сотрудником ФСБ». Звонивший сообщил, что ее личные данные оказались в руках мошенников, которые пытаются оформить на ее имя кредит. Затем через мессенджер с ней связалась «сотрудница Центрального Банка», которая убедила пенсионерку перевести все свои сбережения в размере полутора миллионов рублей на «защищенные счета». Лишь после выполнения всех операций потерпевшая поделилась произошедшим со своей соседкой, которая разъяснила ей, что она стала жертвой мошенников.
Кроме того, учительница химии из одной из гимназий Екатеринбурга перевела на «безопасные счета» лже-сотрудников «энергетической компании», «ФСБ» и «Банка России» около 5 миллионов рублей, включая личные средства и кредитные деньги. Женщине позвонили неизвестные и заявили о необходимости подписать «договор на электроснабжение», а также сообщили о «утечке ее личной информации» на портале «Госуслуги», которой якобы воспользовались злоумышленники «для финансирования преступных операций». Потерпевшая осознала, что стала жертвой обмана, только когда рассказала обо всем своему мужу.