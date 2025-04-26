Мошенники выманили у жителей Екатеринбурга ещё 35 млн рублей

Например, мошенники обманным путем заставили пожилую женщину, родившуюся в 1963 году, передать им все свои сбережения, более трех миллионов рублей. По словам пострадавшей, ей позвонил неизвестный и предложил пройти диспансеризацию, а для записи попросил продиктовать номер СНИЛС, что она и сделала. Вскоре после этого на телефон пенсионерки пришло уведомление с портала «Госуслуги» о несанкционированном входе в ее личный кабинет с просьбой перезвонить по указанному в сообщении номеру телефона. Когда женщина позвонила, ей ответила незнакомка и сообщила, что ее персональные данные были скомпрометированы и на ее имя оформлена генеральная доверенность на человека, якобы связанного с террористической деятельностью.