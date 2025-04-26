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Пьяный автослесарь устроил массовое ДТП в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде пьяный автослесарь на автобусе разбил 5 припаркованных машин.

Источник: © РИА Новости

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 апр — РИА Новости. Пьяный автослесарь, сев за руль отремонтированного им автобуса, повредил пять припаркованных автомобилей в Нижнем Новгороде, его привлекли к ответственности, сообщили журналистам в региональном управлении МВД.

«По предварительной информации, ночью 25 апреля автослесарь 2000 года рождения, находясь в состоянии алкогольного опьянения, после ремонта автобуса решил протестировать качество выполненной работы. Он сел за руль и, управляя отремонтированной техникой, совершил наезд на припаркованные автомобили», — рассказали в пресс-службе ведомства.

В результате ДТП получили механические повреждения пять автомобилей — Volkswagen, Hyundai, Kia, Haval и ВАЗ. Пострадавших нет.

«В отношении автослесаря составлен административный материал по части 3 статьи 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения)», — сообщили в МВД региона.