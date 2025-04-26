Пьяный автослесарь устроил массовое ДТП в Нижнем Новгороде

«По предварительной информации, ночью 25 апреля автослесарь 2000 года рождения, находясь в состоянии алкогольного опьянения, после ремонта автобуса решил протестировать качество выполненной работы. Он сел за руль и, управляя отремонтированной техникой, совершил наезд на припаркованные автомобили», — рассказали в пресс-службе ведомства.