Пьяный автослесарь устроил массовое ДТП в Нижнем Новгороде

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 апр — РИА Новости. Пьяный автослесарь, сев за руль отремонтированного им автобуса, повредил пять припаркованных автомобилей в Нижнем Новгороде, его привлекли к ответственности, сообщили журналистам в региональном управлении МВД.
«По предварительной информации, ночью 25 апреля автослесарь 2000 года рождения, находясь в состоянии алкогольного опьянения, после ремонта автобуса решил протестировать качество выполненной работы. Он сел за руль и, управляя отремонтированной техникой, совершил наезд на припаркованные автомобили», — рассказали в пресс-службе ведомства.
В результате ДТП получили механические повреждения пять автомобилей — Volkswagen, Hyundai, Kia, Haval и ВАЗ. Пострадавших нет.
«В отношении автослесаря составлен административный материал по части 3 статьи 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения)», — сообщили в МВД региона.